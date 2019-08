Mainz (ots) -



Woche 32/19

Freitag, 09.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



11.20 ZDFzeit

Deutschland und die Flüchtlinge

Die große Bürgermeister-Bilanz

Deutschland 2019



12.05 ZDF-History

Mythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und West

Deutschland 2019



12.50 Die Schnitzel-Industrie

Das Geschäft mit Deutschlands Schweinen



13.35 ZDFzeit

Langnese, Schöller & Co.

Der große Eis-Test mit Nelson Müller

Deutschland 2017



14.20 ZDFzeit

Wer schlägt McDonald's?

Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller

Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

15.50 ZDFzeit

Nelson Müllers Lebensmittelreport

Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?

Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

17.20 ZDFzeit

Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Deutschland 2016



18.05 Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher

Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

23.10 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.

Frankreich 2016



23.55 ZDFzeit

Camilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen für die Krone

Deutschland/Großbritannien 2019



0.40 heute journal



1.10 Mysterien des Mittelalters

Die Skelette von Lewes



1.55 Mysterien des Mittelalters

Der Kreuzzug gegen die Katharer



2.40 Die Inquisition

Templer und Katharer

Großbritannien 2014



3.25 Die Inquisition

Ketzerverfolgung in Spanien

Großbritannien 2014



4.05 Die Inquisition

Häretiker in England

Großbritannien 2014



4.50 Die Inquisition

Hexenjagd

Großbritannien 2014



