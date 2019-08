Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL193 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.08.2019 Kursziel: 2,25 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Q2 ist lediglich ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Break-Even windeln.de hat heute Zahlen für Q2 2019 berichtet, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig marginal über unseren Erwartungen lagen. Der Cash-Burn konnte hingegen nur leicht verringert werden. An dem Break-Even-Ziel bis Anfang 2020 auf Basis des bereinigten EBITs hält das Unternehmen unverändert fest. [Tabelle] Mit 20,1 Mio. Euro lag der Umsatz des 2. Quartals 14,4% unter dem Vorjahresniveau, jedoch fast auf Höhe der Q1-Erlöse (20,8 Mio. Euro). Die Umsätze in der DACH-Region (Q2: 4,3 Mio. Euro, -19,8%) sanken dabei weniger stark als von uns antizipiert. Dem entgegen standen erneut deutliche Umsatzeinbußen im restlichen Europa (3,2 Mio. Euro, -51,4%). In China (12,7 Mio. Euro, +9,0%) erzielte windeln.de nach 6 Quartalen sinkender Umsätze yoy zum ersten Mal wieder eine Erlössteigerung, wenngleich auf einem sehr niedrigen Niveau. Beim EBIT konnte windeln.de im Vergleich zu Q1 2019 leichte Erfolge erzielen. So stieg die Rohertragsmarge i.H.v. 24,9% sowohl im Jahres- (Q2 2018: 23,7%) als auch im Quartalsvergleich (Q1 2019: 25,1%). Zusammen mit dem deutlich niedrigeren Kostenniveau bei Verwaltung und Vertrieb (Q2: 8,8 Mio. Euro vs. 11,0 Mio. Euro in Q2 2018) reduzierte sich der bereinigte operative Verlust auf 3,3 Mio. Euro (Q2: -5,9 Mio. Euro). Der operative Cash-Burn konnte im zweiten Quartal mit -3,3 Mio. Euro zwar weiter reduziert werden (Q1 2019: -5,3 Mio. Euro), ist von einer nachhaltigen positiven Kehrtwende allerdings noch deutlich entfernt. Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juli 2019 auf 12,1 Mio. Euro (Q1 2019: 15,5 Mio. Euro). windeln.de prüft aufgrund des anhaltenden Mittelabflusses und für weitere Wachstumsmaßnahmen in China (z.B. Implementierung eines hybriden Vertriebsmodells) zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten. Diese sind u.E. aber nur mit Hilfe der beiden neuen Großaktionäre realisierbar. Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass eine erneute Kapitalzufuhr notwendig ist, um die essenziellen operativen Maßnahmen in China zu realisieren. Diese sind notwendig, um eine Verbesserung der Ergebnissituation herbeizuführen, damit die heute bestätigte Guidance (Break-Even Anfang 2020) erfüllt werden kann. Fazit: Die Q2-Zahlen fielen leicht besser als von uns antizipiert. In der aktuellen Situation bleibt windeln.de jedoch einen klaren Beweis schuldig, dass das Businessmodell nachhaltig profitabel gestaltet werden kann. Unsere Kaufempfehlung fußt nach wie vor auf der Annahme, dass windeln.de dieser Schritt doch noch gelingt und richtet sich dementsprechend nur an äußerst risikofreudige Investoren. Das geringere Kursziel von 2,25 Euro (zuvor 3,50 Euro) ist auf die gesunkenen liquiden Mittel sowie eine deutliche Erhöhung des WAACs (8,0% vs. 6,6%) in unserem DCF-Modell zurückzuführen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18631.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

August 08, 2019 11:01 ET (15:01 GMT)