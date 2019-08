Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi hat Aufklärung über den weiteren Kurs der Regierung in Rom gefordert. "Ich glaube, es ist eine politische Dynamik entstanden, die ohne Zweifel eine Klärung zwischen den zwei Regierungsparteien erfordert", sagte er am Donnerstag am Rande politischer Gespräche in Athen. Die Fäden hielten die Chefs der Koalitionsparteien, die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, in der Hand, ergänzte der parteilose Minister.

Die Lega von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini hatte zuvor offensiv eine Neuwahl als einzige Alternative zur bestehenden Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung ins Spiel gebracht. Die Sterne forderten daraufhin Aufklärung.

Im Verlauf des Tages hatte es in Rom in einem Klima zunehmender Nervosität mehrere hochrangige Treffen gegeben. Am späten Nachmittag traf Salvini am Regierungspalast Palazzo Chigi zu Gesprächen mit Ministerpräsident Giuseppe Conte ein. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, verharrte er zuvor lange im Auto, um zu telefonieren. Auch Vizepremier und Sterne-Chef Luigi Di Maio kam dazu./laj/DP/jha

