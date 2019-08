Übergeordnet befindet sich die Hochtief-Aktie weiterhin in einer ungebrochenen Abwärtsbewegung. Sie hat den Kurs der Aktie seit dem Hoch vom 15. März bei 144,70 Euro bis zum 18. Juli auf ein Tief von 93,75 Euro zurückfallen lassen. Die seitdem gestartete Erholung verliert zunehmend an Kraft. Es ist ihr zwar gelungen, die am 18. Juli zwischen 106,60 und 100,00 Euro gerissene Kurslücke zu schließen, doch seit dem Zwischenhoch vom 26. und 29. Juli bei 106,40 Euro haben die Bären erneut die Führung ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...