FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Vorstandsvorsitzende von Aurubis, Roland Harings, will mehr Auslandsmärkte erschließen und erwägt dafür auch neue Übernahmen. "Die nötige finanzielle Feuerkraft ist im Unternehmen vorhanden", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgabe). "Wir haben etwa 1 bis 1,5 Milliarden Euro an verfügbaren Mitteln, die wir in organisches Wachstum, aber auch in Akquisitionen stecken können." Chancen sieht er etwa in neuen Recycling-Standorten für Kupfer und andere Metalle in Amerika oder Asien.

Im Gespräch mit der Zeitung äußerte sich Harings auch zu Spekulationen um eine mögliche Übernahme durch den Großaktionär Salzgitter, der nach jüngsten Angaben 30 Prozent minus eine Aktie von Aurubis hält. "Ich habe keine Einblicke in die Planung und Strategie von Salzgitter", sagt er. Aber er sehe im Moment keine Anzeichen, dass der Großaktionär seinen Anteil weiter erhöhen wolle. So oder so hielte er den Mehrwert für begrenzt. "Die Vorteile eines Zusammenschlusses wären aus meiner Sicht überschaubar, da es kaum Synergien zwischen den beiden Unternehmen gibt."

August 08, 2019

