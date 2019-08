Adidas braucht einen kräftigen Endspurt, um seine Ziele im laufenden Jahr doch noch zu erreichen. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte sequenziell beschleunigen wird", sagte der Vorstandschef der weltweiten Nummer zwei im Sportartikel-Markt, Kasper Rorsted, am Donnerstag in Herzogenaurach.

Den vollständigen Artikel lesen ...