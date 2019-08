Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag deutlich nach oben. Die laufende Berichtssaison sah heute ihren Höhepunkt. Von dieser Seite sind in den kommenden Tagen weniger Impulse zu erwarten. Vom US-chinesischen Handelskonflikt gab es keine belastende Nachrichten. Einige Volkswirte gehen davon aus, dass es erst zu einer Einigung nach der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr kommen wird, wie auch immer dann der US-Präsident heißen wird. Der Euro notiert wie festgenagelt nahe der Marke von 1,12 Dollar. Angeführt von einem Plus von 7 Prozent in der Aktie von Bayer schloss der DAX 1,7 Prozent höher bei 11.845 Punkten.

Zahlen über Zahlen

Adidas gaben um 2,2 Prozent nach. Auf der Telefonkonferenz mit Analysten am Nachmittag sprach das Unternehmen von Gegenwind für die Marge im zweiten Halbjahr, was die Aktie unter Druck brachte. Als "ganz gut" wurden die Zahlen der Deutschen Telekom eingestuft. Lediglich der freie Cashflow hätte im Quartal noch einen Tick höher ausfallen können, soll aber dennoch im Jahresverlauf das 2019er-Ziel erreichen. Die Aktie sank um 0,5 Prozent. Nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen ging es für Merck KGaA um 2,2 Prozent nach oben. Die DZ Bank verwies auf das gute organische Wachstum.

Thyssenkrupp stiegen mit den erwartungsgemäß schwach ausgefallenen Zahlen um 4,3 Prozent. Die Gewinnwarnung sei eingepreist, zudem seien die Einsparungen in der Konzernverwaltung übertroffen werden, hieß es an der Börse. Nach Zahlen ging es für Aurubis um 2 Prozent nach oben, hier gibt es immer wieder Spekulationen, dass Salzgitter ein Übernahmeangebot abgeben könnte.

Börse glaubt bei Osram nicht mehr an Übernahme

Bei Osram wurde an der Börse ausgepreist, dass das Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle erfolgreich über die Bühne geht. Die Mindestannahmequote von 70 Prozent ist kaum noch zu erreichen, nachdem Allianz Global Investors angekündigt hat, ihre Aktien nicht anzudienen. Dies ist auch im Aktienkurs abzulesen, der 7 Prozent tiefer bei 31,30 Euro schloss. Lachender Dritter könnte AMS sein, den Österreichern wird immer wieder Interesse an Osram nachgesagt. Eon verloren 2,4 Prozent - Goldman hatte das Papier zum Verkauf empfohlen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.845,41 +1,68% +12,18% DAX-Future 11.837,00 +1,78% +11,92% XDAX 11.846,84 +1,06% +11,96% MDAX 25.592,37 +1,86% +18,55% TecDAX 2.829,08 +1,45% +15,46% SDAX 10.892,90 +1,55% +14,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,87 -17 ===

