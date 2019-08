Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Der Chairman der italienischen Unicredit, Fabrizio Saccomanni, ist verstorben. Die Bank bestätigte dies am frühen Donnerstagabend. Zuvor hatte eine informierte Person über den Tod des 76-jährigen berichtet. Saccomanni wurde im vergangenen Jahr Chairman der Bank nach einer langen Karriere bei der italienischen Notenbank, wo er als Generaldirektor tätig war. Zudem war er kurze Zeit Wirtschaftsminister in Italien in der Regierung von Premierminister Enrico Letta.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2019 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.