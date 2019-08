Mit über 2 Mrd. USD an vergebenen Coin-Krediten und einem verwalteten Vermögen von über 300 Mio. USD stellt Celsius Network weiterhin Rekorde im Bereich des Crypto-Lending auf.

Celsius Network (https://celsius.network/), die branchenführende Kryptowährungsplattform, meldet ihre weltweite Spitzenposition mit über 300 Mio. USD an verwaltetem Vermögen (AUM) und 2,2 Mrd. USD an Darlehen. Diese Zahlen spiegeln das unübertroffene Wachstum des Unternehmens in seinem ersten Betriebsjahr wider und machen Celsius zur Kreditplattform mit dem schnellsten Wachstum der Branche. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern verfügt Celsius über ein höheres AUM und hat mehr Zinsen auf Bitcoins und Ethereum an seine Einleger gezahlt als alle anderen Crypto-Lending-Plattformen zusammen.

Celsius Network wurde mit dem Ziel gegründet, seine Einlegergemeinschaft zu repräsentieren und eine finanzielle Einbindung seiner Services, wie z. B. sein Wallet mit hoher Ertragskraft und Kredite mit niedrigem Jahreszinsen, zu ermöglichen.

Celsius hat zahlreiche Meilensteine in der Branche erreicht. Beispiele dafür sind:

Seit seiner Aufnahme der Finanzierungsoperationen im Juli 2018 hat Celsius Coin-Kredite in Höhe von über 2,2 Mrd. USD vergeben.

vergeben. Celsius hat die Marke von 300 Mio. USD AUM bei Kundeneinlagen und Sicherheiten aus verwalteten Krediten überschritten.

bei Kundeneinlagen und Sicherheiten aus verwalteten Krediten überschritten. Celsius hat über 160.000 Coin-Kreditgeschäfte abgewickelt.

Celsius betreut über 40.000 Mitglieder in mehr als 150 Ländern.

in mehr als 150 Ländern. Celsius hat Zinszahlungen von mehr als 3 Mio. USD vorgenommen.

Celsius hat im vergangenen Jahr die besten Zinsen der Branche an seine Einleger gezahlt, und zwar ohne Minimum- oder Kappungsgrenzen und ohne Gebühren oder Strafgelder.

Celsius hat mehr auf erwirtschaftete Bitcoins und Ethereum gezahlt als jedes andere Unternehmen und damit bis zu 80 seiner Umsätze an Einleger zurückgezahlt. Im Vergleich dazu zahlte Binance BNB 20 seines Profits in Form von Buyback und Nexo 30 als Dividende aus.

Über Celsius Network

Celsius Network bedient die finanziellen Erfordernisse der Verbraucher weltweit mit einer demokratisierten Zinseinkommens- und Darlehensplattform, die über eine mobile App zugänglich ist. Basierend auf der Überzeugung, dass Finanzdienste im besten Interesse der Einlegergemeinschaft handeln sollten, bietet die moderne Plattform Celsius Mitgliedern Zugang zu kuratierten Finanzdiensten, die über traditionelle Finanzinstitute nicht verfügbar sind. Kryptoinhaber können durch Übertragung ihrer Coins in ihr Celsius Wallet Zinserträge erwirtschaften und USD-Darlehen zu niedrigen Zinssätzen bis 4,95 p.a. aufnehmen, die durch ihr Kryptokapital abgesichert sind.

