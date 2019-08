Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.375,38 +1,98% +12,46% Stoxx50 3.083,30 +1,80% +11,71% DAX 11.845,41 +1,68% +12,18% FTSE 7.285,90 +1,21% +6,99% CAC 5.387,96 +2,31% +13,89% DJIA 26.316,14 +1,19% +12,81% S&P-500 2.928,83 +1,56% +16,83% Nasdaq-Comp. 8.004,85 +1,81% +20,64% Nasdaq-100 7.688,43 +1,81% +21,46% Nikkei-225 20.593,35 +0,37% +2,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,78 -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,60 51,09 +3,0% 1,51 +10,0% Brent/ICE 57,49 58,94 +2,2% 1,26 +3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.496,18 1.501,30 -0,3% -5,12 +16,7% Silber (Spot) 16,92 17,11 -1,1% -0,19 +9,2% Platin (Spot) 864,54 864,50 +0,0% +0,04 +8,5% Kupfer-Future 2,61 2,56 +1,3% +0,03 -1,5%

Die Ölpreise legten deutlich zu, nachdem sie am Vortag mit einem US-Lageraufbau auf Mehrmonatstiefs gesunken waren. Gestützt wird der Markt von Äußerungen aus Saudi Arabien. Das Land prüft alle Optionen, um den Ölpreisverfall zu stoppen.

Der Goldpreis fällt derweil leicht unter die Marke von 1.500 Dollar, die er am Mittwoch erstmals seit sechs Jahren überwunden hatte. Der Handelsstreit und die Erwartung weiter sinkender Zinsen dürften das Edelmetall übergeordnet jedoch stützen.

FINANZMARKT USA

An der Wall Street verfestigt sich die Erholung im Verlauf. Stützend wirken Konjunkturdaten: Sowohl die chinesische Handelsbilanz als auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA fielen überraschend gut aus. Als Entspannungssignal werten Marktakteure auch, dass China den Yuan zwar erneut schwächer gefixt hat, aber nicht so stark abgewertet hat wie befürchtet. Unter den Einzelwerten stehen Kraft nach schwachen Quartalszahlen stark unter Druck. Die Aktie stürzt um 13 Prozent ab. Überraschend gut hat der Pharmagroßhändler Cardinal Health (+2,4 Prozent) in seinem vierten Geschäftsquartal abgeschnitten. Salesforce.com (+1,9 Prozent) stehen mit einer Übernahme im Blick. Der SAP-Konkurrent kauft für 1,35 Milliarden Dollar den Wettbewerber Clicksoftware. Symantec schnellen um 11,5 Prozent nach oben, Broadcom bewegen sich kaum. Broadcom ist nach Angaben informierter Personen an einer Sparte von Symantec interessiert, nachdem die Übernahme des kompletten Unternehmens gescheitert ist. Advanced Micro Devices (AMD) gehören mit einem Kurssprung um rund 14 Prozent zu den Favoriten. Analysten zufolge dürfte der neue, am Mittwoch vorgestellte Serverchip Rome für den Halbleiterhersteller einen positiven Wendepunkt bedeuten. Roku (+20 Prozent) hat mit seinen Geschäftszahlen die Prognosen geschlagen und den Ausblick erhöht. Vista Outdoor brechen um 26 Prozent ein. Der Ausrüster für Freizeitaktivitäten, der auch Waffen und Munition anbietet, ist bei einem überraschend deutlichen Umsatzrückgang tiefer als erwartet in die Verlustzone gerutscht.

Am Anleihemarkt entspannt sich die Lage etwas, die Renditen erholen sich. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1,5 Basispunkte auf 1,75 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/K+S AG, Ergebnis. 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt, nachdem starke Exportdaten aus China Konjunkturängste gelindert hatten. Daneben erreichte die Bilanzsaison in Europa einen Höhepunkt. Als "ganz gut" wurden die Zahlen der Deutschen Telekom (-0,5 Prozent) im Handel bezeichnet. Lediglich der freie Cashflow hätte noch einen Tick höher ausfallen können. Nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen ging es für Merck KGaA um 2,2 Prozent nach oben. Thyssenkrupp (+4,5 Prozent) hatte erwartungsgemäß schwach ausgefallenen Zahlen vorgelegt. Die Gewinnwarnung sei eingepreist, zudem seien die Einsparungen in der Konzernverwaltung übertroffen werden, hieß es. Adidas (-2,2 Prozent) hatte auf der Telefonkonferenz mit Analysten zu seinen Quartalszahlen von Gegenwind für die Marge im zweiten Halbjahr gesprochen. Eon verloren 2,4 Prozent - Goldman soll das Papier zum Verkauf empfehlen. Symrise (+4,5 Prozent) hatte die eigenen Ziele bestätigt, nachdem Wettbewerber jüngst enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten. Aurubis (+2 Prozent) profitierten nicht nur von den Zahlen des Unternehmens, sondern auch von immer wieder auftauchenden Spekulationen, dass Salzgitter ein Übernahmeangebot abgeben könnte. Nicht so stark wie befürchtet ist der Gewinnrückgang bei Raiffeisen Bank International (-0,4 Prozent) im zweiten Quartal ausgefallen. Starke Zahlen hatte Zurich Insurance Group (+4 Prozent) vorgelegt. Bei Osram (-7,1 Prozent wurde ausgepreist, dass das Gebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle erfolgreich über die Bühne geht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:06 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1214 +0,10% 1,1211 1,1230 -2,2% EUR/JPY 118,97 -0,03% 118,94 118,71 -5,4% EUR/CHF 1,0936 +0,12% 1,0935 1,0914 -2,9% EUR/GBP 0,9228 +0,03% 0,9217 0,9236 +2,5% USD/JPY 106,09 -0,12% 106,19 105,69 -3,2% GBP/USD 1,2153 +0,07% 1,2163 1,2162 -4,8% USD/CNY 7,0452 -0,21% 7,0466 7,0602 +2,4% Bitcoin BTC/USD 11.721,25 -1,79% 11.897,75 11.675,50 +215,1%

China hat den Yuan am Donnerstag erneut niedriger gefixt. Mit 7,0039 Yuan je Dollar wurde erstmals seit 2008 die kritische Marke von 7 überschritten. Am Devisenmarkt ist eine Diskussion entbrannt, ob und inwieweit die chinesische Notenbank bereit ist, die Marke von 7 Yuan je Dollar zu verteidigen. Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank glaubt, dass die Entscheidungsträger in Peking gegenwärtig kaum noch Sinn darin sehen, ein bestimmtes Niveau zu verteidigen. Am Vortag seien zudem Gerüchte aufgekommen, die Notenbank werde die Zinsen bereits am Wochenende senken. Die PBoC habe jedoch dementiert. Die Entscheidungsträger verfolgten noch immer einen abgestimmten Kurs und würden Lockerungsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft schrittweise umsetzen. China gehe wohl von länger dauernden Handelsspannungen aus. Das Land spare daher Munition, um auf das schlimmste Szenario vorbereitet zu sein, mutmaßt Hao Zhou.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Sorgen um einen von China losgetretenen Abwertungswettlauf der asiatischen Währungen sind am Donnerstag etwas zurückgegangen. In der Folge legten die Aktienkurse an den Börsen der Region überwiegend zu. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi zwar erneut niedriger gefixt und mit 7,0039 bei mehr als 7 Yuan je US-Dollar festgelegt, doch hatten Devisenhändler mit einem noch tieferen Fixing gerechnet. Dass der Renminbi-Wechselkurs überhaupt tiefer gestellt wurde, mochte angesichts guter Handelsdaten in China verwundern. Gleichwohl kamen diese an den Börsen gut an. Denn sie zeigten, dass der Handel trotz des Disputs mit den USA florierte und die Nachfrage nicht nennenswert zurückging. Der Handelsbilanzüberschuss fiel deutlich höher als gedacht aus. Unter den Einzelwerten büßten Tata Steel in Indien 3,3 Prozent ein. Der Stahlkonzern verbuchte einen 64-prozentigen Gewinneinbruch im ersten Quartal. Die Citigroup riet zum Verkauf der Aktie und senkte ihr Kursziel deutlich. Dongfeng Motor Group sprangen dagegen in Hongkong um 7,5 Prozent nach oben. Laut Berichten prüft der Automobilkonzern den Verkauf seiner Peugeot-Anteile. In Wellington in Neuseeland schossen Kathmandu um 16,2 Prozent in die Höhe. Der Outdoor-Einzelhändler lieferte einen äußerst rosigen Ausblick auf das Geschäftsjahr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Aurubis will mit Übernahmen wachsen

Der neue Vorstandsvorsitzende von Aurubis, Roland Harings, will mehr Auslandsmärkte erschließen und erwägt dafür auch neue Übernahmen. "Die nötige finanzielle Feuerkraft ist im Unternehmen vorhanden", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagsausgabe). "Wir haben etwa 1 bis 1,5 Milliarden Euro an verfügbaren Mitteln, die wir in organisches Wachstum, aber auch in Akquisitionen stecken können." Chancen sieht er etwa in neuen Recycling-Standorten für Kupfer und andere Metalle in Amerika oder Asien.

Bayer steckt bis zu 600 Mio Dollar in Zelltherapie-Entwicklung

