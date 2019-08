Seit über zwei Jahren entwickelt Aeron erfolgreich Software, die die Sicherheit und den Komfort in der allgemeinen Luftfahrt verbessert. Das vergangene Jahr war voll von bedeutenden Ereignissen, darunter Ereignisse wie die Veröffentlichung der Aeron Pilot-Anwendung, die die allgemeine Luftfahrt sicherer macht, und die Einführung der CryptoBonusMiles (CBM)-Plattform, die die Treueprogramme der meisten globalen Fluggesellschaften unter einem Dach vereint und es den Kunden ermöglicht, für jede geflogene Meile Kryptoprämien zu erhalten.

Der öffentliche Start von Aeron am 8. August 2017 bot eine technologiebasierte Blockchain-Lösung zur Verwaltung der Transparenz und Genauigkeit der Daten aus Flugprotokollen und Erfahrungsberichten von Piloten. Zunächst konzentrierte sich Aeron auf Interessengruppen aus der Luftfahrt wie Piloten, Flugzeugeigner und Flugschulen. Darauf ließ Aeron die Entwicklung der CryptoBonusMiles-Plattform folgen, die eine Erweiterung der Anwendung auf Fluggäste ermöglicht hat.

Bis Ende 2019 plant Aeron das Erreichen mehrerer großer Meilensteine auf seiner Roadmap, wie zum Beispiel die Einführung von Aeron Games. Um die Akzeptanz des Aeron (ARN) Utility Token zu stärken, plant die Spielesparte von Aeron, den Massenmarkt zu erschließen und die Anzahl der Inhaber und das Transaktionsvolumen zu verhundertfachen. Der ARN-Token wird an den wichtigsten Kryptowährungsbörsen einschließlich Binance gehandelt und kann erworben werden, um Aeron Games zu nutzen.

Aeron Games bietet die Möglichkeit, eine Wette auf das Ergebnis eines bestimmten Fluges abzuschließen. Und so funktioniert es: Nehmen Sie einen beliebigen Linienflug (z. B. Emirates EK007 von Dubai nach London). Er kann entweder früher als geplant, pünktlich oder später als geplant landen. Schließen Sie eine Wette ab! Wenn Sie das Ergebnis eines bevorstehenden Fluges richtig erraten haben, gewinnen Sie. Sie erhalten die Gewinnauszahlung in Aeron (ARN)-Token und profitieren von den Gewinnen. Die Zeitplanung aller kommerziellen Flüge weltweit wird durch den vertrauenswürdigen FlightRadar24-Datenfeed verfolgt und Ihre Wetten können unabhängig überprüft werden. Genießen Sie diese neue Art der Unterhaltung während Sie am Flughafen auf Ihren Flug warten oder bequem von zu Hause aus.

Die Reise endet nicht mit dem Erreichten und die umfangreiche Aeron Roadmap zeigt den Weg zum Erfolg in den kommenden Jahren. Aeron wird immer besser verfügbar und universeller und deckt zusätzliche Nischen in der Branche ab, nicht nur für Mitarbeiter der Luftfahrtindustrie, sondern auch für normale Fluggäste. Aeron ist für Sie da!

