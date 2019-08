The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2019



ISIN Name



GG00BYMK4250 SAFECHARGE INTL GRP

USA29866AB53 7,25,JBS INVS 14/24 REGS

US09069N1081 BIOSCRIP INC. DL-,01

US59804T4076 MIDSTATES PETROL. DL-,01

US69290R1041 PDVWIRELESS INC. DL-,0001

US88368Q2021 THESTREET INC. DL -,01