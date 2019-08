S&P500 - Es ist schon fast wie bei einem Alfred Hitchcock Film. Man weiß, dass etwas bevorsteht, dass etwas nicht stimmt und dennoch laufen die Hauptprotagonisten genau drauf zu. Auch im S&P500 nimmt der Spannungsbogen von Tag zu Tag zu und jeder weiß, hier rollt was auf uns zu. Seit dem letzten Trading Room Post konnte der amerikanische Index ein Tief in Welle a in Gelb abarbeiten und befindet sich mittlerweile in der erwarteten Gegenbewegung. Dieses wird allerdings aktuell noch von einer Alternative, ... (Philip Hopf)

