Bielefeld (ots) - Als Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) 1995 die Pflegeversicherung als Pflichtversicherung für deutsche Arbeitnehmer einführte, war das eine große, eine historische Tat. Die Versicherung hat seitdem sicher viel Gutes bewirkt. Doch ist sie inzwischen in die Jahre gekommen. Die Zeiten haben sich verändert, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt steil an und immer mehr Pflegebedürftige leben alleine. Mit dem Hinweis auf die steigende Zahl von Pflegeheimbewohnern in NRW, die in die Sozialhilfe rutschen, hat der Sozialverband VdK den Finger in eine klaffende Wunde gelegt. Immer mehr Pflegebedürftige können die teuren Heimplätze schlicht nicht bezahlen. Und wenn das dann dazu führt, dass viele kranke und alte Menschen, die eigentlich einer Intensivpflege in einem Pflegeheim bedürften, weiter notdürftig zu Hause von den damit eigentlich überforderten Angehörigen gepflegt werden, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Verantwortlichen handeln müssen. "Das System muss so fair sein, dass niemand Angst haben muss, es in Anspruch zu nehmen", sagt VdK-Geschäftsführer Thomas Zander zu Recht. Die Politiker sollten sich mit den Forderungen des Sozialverbands nach einer Pflegevollversicherung ernsthaft auseinandersetzen.



