Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel leicht nachgegeben auf zuletzt 1,1185 US-Dollar. Händler verwiesen dazu auf die jüngste politische Entwicklung in Italien. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung.

Am Donnerstag habe er Regierungschef Giuseppe Conte aufgefordert: "Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt", hieß es in einer Erklärung Salvinis am Abend. "Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück".

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1193 (Mittwoch: 1,1202) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8934 (0,8927) Euro gekostet./ajx/fba

ISIN EU0009652759

AXC0317 2019-08-08/21:04