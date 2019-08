Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) - Neu geschaffene Rolle des Commercial Officer International stärkt Wachstum und Geschäftsentwicklung in Südostasien und anderen Märkten



Assurant, Inc. (https://www.assurant.com/) (NYSE: AIZ), ein globaler Anbieter von Risikomanagementlösungen, die Schutz für den privaten Wohnbereich und den Kauf von Waren bieten, gab heute die Ernennung von Christian Formby zum neuen President Europe bekannt. Die Ernennung erfolgte vorbehaltlich der Zustimmung durch die Regulierungsbehörden. Formby wird in den europäischen Assurant-Märkten die Entwicklung und Umsetzung strategischer Prioritäten verantworten, um in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien profitables Wachstum zu generieren. Gemeinsam mit den 1.600 engagierten Assurant-Mitarbeitern der Region wird er sich auf die Realisierung transformativer und innovativer Lösungen konzentrieren, die unseren Kunden helfen, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen und dazu beitragen, das Kundenerlebnis kontinuierlich weiter zu verbessern.



Formby bringt über 17 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit und war für globale Marken wie Goldman Sachs, Marsh, E&Y und Zurich Financial Services tätig, bevor er zu Assurant kam. Im Rahmen seiner Tätigkeit für führende Finanzdienstleister und Mobilfunkkunden in ganz Südamerika hat er bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, Strategien erfolgreich zu implementieren und bemerkenswerte Geschäftsergebnisse zu erzielen.



Während seiner achtjährigen Betriebszugehörigkeit hatte Formby bereits diverse Führungsrollen in den globalen Assurant-Geschäftsbereichen Housing und Lifestyle inne - darunter als Landeschef, als regionaler P&L-Manager sowie im Bereich Business-Development. In seiner letzten Position war er als Senior Vice President, Global Property International für das internationale Immobiliengeschäft von Assurant zuständig. Davor war es als President & CEO, Assurant Puerto Rico & Caribbean tätig. In dieser Zeit konnte unsere Niederlassung in Puerto Rico durch die Zusammenarbeit mit führenden Mobilnetzbetreibern signifikantes Wachstum verzeichnen.



In seiner neuen Rolle wird Formby in Großbritannien stationiert sein und direkt an den International President, Keith Meier, berichten.



"Christian Formby verfügt über eine bemerkenswerte Führungskompetenz. Dabei behält er nicht nur das Kundenerlebnis im Blick, sondern auch das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter, was ihm viel Respekt und große Bewunderung eingebracht hat", so Meier. "Mit seinen umfangreichen Kenntnissen in den Bereichen Automobile und Connected Living wird er bei Assurant geschäftlich und kulturell wichtige Akzente setzen und so helfen, die Expansion unseres Unternehmens in der Region sowie weltweit voranzutreiben."



"Formbys umfassende Erfahrung und unser globales Leistungsspektrum bilden zusammen die perfekte Basis, um unseren Kunden zu helfen, ihre mobilen Lösungen, Haushaltsgeräte, Elektronik und Fahrzeuge zu schützen, das Wachstum unserer Marke voranzutreiben und unseren europäischen Kunden eine exzellente Servicequalität zu bieten."



Christian Formby kommentierte die Ernennung folgendermaßen: "Es ist eine faszinierende Aufgabe, in diesen spannenden Zeiten unsere europäischen Gesellschaften in die nächste Wachstumsphase zu führen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team unsere Kunden sowie deren Kunden auch weiterhin mit hervorragendem Service und marktführenden Produkten zu unterstützen."



Formby folgt in dieser Position auf Andy Morris, der zum Commercial Officer, International Markets ernannt wurde. Morris bringt in seine neue Rolle umfassende Erfahrung in den Bereichen Kundeninteraktion und Geschäftsentwicklung ein, um im ersten Schritt das Wachstum von Assurant in Europa und Südostasien voranzutreiben. Seine Ernennung reflektiert den internationalen Expansionskurs von Assurant und die sich verändernden Anforderungen unserer globalen Kundenbasis. Mithilfe innovativer Programme wird Morris das Wachstum in den Geschäftsbereichen Connected Living, Mobile, Financial Services und Auto unterstützen. Dabei wird Morris Assurants langjährige Erfahrung in globalen Märkten nutzen, um den Erfolg unserer internationalen Kunden auch auf lokaler Ebene zu replizieren. Mithilfe von relevantem Zielgruppenwissen sollen insbesondere neue Möglichkeiten identifiziert werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern und das Wachstum in den jeweiligen Regionen zu beschleunigen.



"Diese Änderungen unterstreichen unsere kontinuierlichen Bemühungen, unser außergewöhnliches Know-how zu aktuellen Verbraucheranforderungen einzusetzen, um unseren Kunden die bestmögliche Servicequalität zu bieten und die Unternehmensentwicklung in Europa und weltweit noch dynamischer zu gestalten", so Meier abschließend.



