AURUBIS - Aurubis will künftig Städte als Rohstoffquellen nutzen. Künftig mehr Metall wiederzuverwerten ist nur eine von vielen Aufgaben, denen sich der neue Chef der Kupferhütte stellt. Roland Haring will das Unternehmen unabhängiger vom klassischen Kupfer machen. Zudem soll der Konzern internationaler aufgestellt werden. Außerdem plant er einen neuen Anlauf für den Verkauf der Flachwalzsparte. (FAZ S. 18)

FEDEX - Wenn ein Unternehmen, das Pakete ausliefert, plötzlich keine Pakete mehr ausliefern will, zumindest nicht die eines wichtigen Großkunden, dann muss etwas gehörig schief gelaufen sein in der Beziehung zum bisherigen Geschäftspartner. Anders lässt sich nicht erklären, warum der Logistikkonzern Federal Express (Fedex) jetzt angekündigt hat, den Ende August auslaufenden Vertrag mit dem Online-Händler Amazon nicht zu verlängern. Stattdessen, so Fedex, wolle man sich in Zukunft auf andere Kunden und "den breiteren E-Commerce-Markt konzentrieren". Hintergrund der Entscheidung ist offenbar das Amazon-Vorhaben, immer mehr Bestellungen selbst auszuliefern. Der Konzern hat dazu in großem Stil Lieferwagen gekauft und eigene Fahrer eingestellt, zugleich heben auf den Flughäfen der USA immer öfter Frachtmaschinen mit der hellblauen Aufschrift Prime Air ab. Fast die Hälfte aller Pakete, die Kunden in den USA über Amazon ordern, werden mittlerweile von Mitarbeitern des Konzerns zugestellt. (SZ S. 17)

COMMERZBANK - Die Bundesregierung eruiert die strategischen Perspektiven der Commerzbank: Die Deutsche Finanzagentur, seit Integration der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) Anfang 2018 auch für die Beteiligungen des Bundes im Finanzsektor zuständig, holt dazu externen Rat ein. Auf dem Deutschen Vergabeportal hat der bundeseigene Finanzdienstleister ein Mandat zur "Beratung bzg. Commerzbankbeteiligung" ausgeschrieben. "Ziel ist die ergebnisoffene Prüfung und Beurteilung der Beteiligung und die Ableitung von strategischen Empfehlungen für das Beteiligungsmanagement", heißt es in der Beschreibung. Konkret fordert die Finanzagentur nicht nur eine Expertise mit Blick auf die für Herbst angekündigte Veröffentlichung einer neuen Strategie der Bank ein. Zugleich geht es auch um "Handlungsoptionen", wie der Wert der Bank und damit der Beteiligung zu steigern wäre. (Börsen-Zeitung S. 3)

METRO - Das offizielle Ergebnis, wie viele Metro-Aktionäre sein Übernahmeangebot angenommen haben, wird zwar erst am Freitagnachmittag veröffentlicht. Doch der tschechische Investor redet nicht lange drumherum. "Wir haben die Schwelle verfehlt, deshalb erlischt unser Angebot", sagte Daniel Kretinsky. Damit ist sein Versuch, den Großhandelskonzern komplett zu übernehmen, gescheitert. (Handelsblatt S. 19/Börsen-Zeitung S. 9/Welt S. 12)

