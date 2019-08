Kaum zu glauben aber wahr: Die deutsche Chemie mit BASF und Bayer an der Spitze, gefolgt von Merck und allen anderen, waren gestern die stärksten Titel im DAX und teilweise MDAX. Jeweils mit besonderen Hintergründen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit, nicht im Zusammenhang mit der allgemeinen Konjunktur. Darin liegt das Besondere. Die Chemie insgesamt kann mit Wachstumsraten a la Technik nicht aufwarten. Wohl aber wird sichtbar, was in einer guten Organisation noch möglich ist. Merck als älteste Apotheke der Welt lieferte gestern den besten Beleg dafür. Es lohnt sich, die einzelnen Berichte in der Presse nachzulesen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info