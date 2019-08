Bechtle hält auch im zweiten Quartal Wachstumskurs DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis Bechtle hält auch im zweiten Quartal Wachstumskurs 09.08.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle hält auch im zweiten Quartal Wachstumskurs - Umsatz steigt um 30,7 % auf 1,26 Mrd. EUR - EBIT wächst um 30,0 % - Ausblick für das Gesamtjahr weiter positiv Neckarsulm, 9. August 2019 - Die Bechtle AG konnte das hohe Wachstumstempo vom Jahresstart trotz schwierigerer Rahmenbedingungen im zweiten Quartal weiter erhöhen. Von April bis Juni 2019 ist der Umsatz um 30,7 % auf 1,26 Mrd. EUR gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 30,0 % auf 57,1 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis (EBT) beträgt 55,7 Mio. EUR, die EBT-Marge ging im Vorjahresvergleich von 4,5 % auf 4,4 % nur leicht zurück. Zum 30. Juni 2019 beschäftigte Bechtle insgesamt 10.915 Mitarbeiter, das sind 2.125 bzw. 24,2 % mehr als im Vorjahr. Organisch konnte Bechtle den Umsatz von April bis Juni 2019 um 16,9 % steigern. Besonders stark war das organische Wachstum im Inland mit einem Plus von 18,3 %. "Unsere Entwicklung war auch im zweiten Quartal überaus erfolgreich. Besonders erfreulich ist, dass alle Länder und beide Segmente gleichermaßen zu diesem Wachstum beigetragen haben. Vor allem angesichts der verschlechterten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist dies ein überzeugender Ausweis unserer Wettbewerbsstärke", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Systemhaus & Managed Services wächst auf breiter Front Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services erhöhte sich der Umsatz um 20,4 % auf 814,8 Mio. EUR. Die IT-Systemhäuser in Österreich und der Schweiz konnten um 18,1 % zulegen. Im Inland betrug das Wachstum sogar 20,8 %. Organisch lag das Wachstum bei 17,2 %. Impulse kamen insbesondere aus den Bereichen Cloud Services und Managed Services sowie aus dem klassischen Systemhausgeschäft. Das Betriebsergebnis stieg im zweiten Quartal 2019 um 19,2 % auf 34,3 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag mit 4,2 % auf Vorjahresniveau. Bereinigte Marge im E-Commerce verbessert Das Segment IT-E-Commerce steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2019 um 54,8 % auf 446 Mio. EUR. Akquisitionsbedingt war das Wachstumstempo im Ausland mit 64,1 % besonders hoch. Organisch legten vor allem unsere Gesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien überproportional stark zu. Das EBIT im Segment stieg mit 50,5 % sehr deutlich auf 22,8 Mio. EUR. Die ausgewiesene Marge ging wegen der belastenden Effekte aus der Kaufpreisallokation der französischen Inmac WStore zwar leicht von 5,3 % auf 5,1 % zurück, ohne diese Effekte läge sie aber mit 5,5 % über Vorjahr. Positiver Einmaleffekt beeinflusst EBT Im zweiten Quartal 2019 lagen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 11,3 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (2,1 Mio. EUR). Grund für diesen Zuwachs sind vor allem gestiegene Bonuszahlungen der Hersteller und Distributoren sowie ein positiver Einmaleffekt in Höhe von 4,4 Mio. EUR. Die rein operative Marge im zweiten Quartal - bereinigt um die negativen Effekte aus Kaufpreisallokationen und ohne den positiven Einmaleffekt - läge bei 4,3 %. Optimistischer Jahresausblick bekräftigt Vor dem Hintergrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr blickt der Vorstand weiterhin sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate des Geschäftsjahres. "Ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Eintrübung sind wir überzeugt, unsere für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. Gestützt durch ein sehr starkes erstes Halbjahr gehen wir davon aus, dass unser Umsatz und Ergebnis sehr deutlich über dem Vorjahr liegen werden", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2019 Q2/2019 Q2/2018 +/- H1/2019 H1/2018 +/- Umsatz Tsd. 1.260.804 964.970 +30,- 2.500.752 1.920.359 +30,- EUR 7% 2% Inland Tsd. 797.727 657.004 +21,- 1.546.806 1.310.737 +18,- EUR 4% 0% Ausland Tsd. 463.077 307.966 +50,- 953.946 609.622 +56,- EUR 4% 5% IT-Sys- Tsd. 814.834 676.794 +20,- 1.597.053 1.334.976 +19,- temhaus EUR 4% 6% IT-E-Co- Tsd. 445.970 288.176 +54,- 903.699 585.383 +54,- mmerce EUR 8% 4% EBIT Tsd. 57.059 43.900 +30,- 103.337 79.618 +29,- EUR 0% 8% IT-Sys- Tsd. 34.271 28.755 +19,- 60.641 52.827 +14,- temhaus EUR 2% 8% IT-E-Co- Tsd. 22.788 15.145 +50,- 42.696 26.791 +59,- mmerce EUR 5% 4% EBIT-Ma- % 4,5 4,5 4,1 4,1 rge EBT Tsd. 55.708 43.560 +27,- 100.714 78.960 +27,- EUR 9% 6% EBT-Mar- % 4,4 4,5 4,0 4,1 ge Ergeb- Tsd. 39.193 30.704 +27,- 70.870 55.553 +27,- nis EUR 6% 6% nach Steuern Ergeb- EUR 0,93 0,73 +27,- 1,69 1,32 +27,- nis je 6% 6% Aktie Operati- Tsd. 7.584 -6.586 -14.528 7.353 ver EUR Cash- flow Mitar- 10.915 8.790 +24,- beiter 2% (zum 30.06.) 30.06.2019 31.12.2018 +/- Liquidität1 Tsd. EUR 118.378 250.922 -52,8% Eigenkapitalquote % 42,7 43,6 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Der Halbjahresbericht 2019 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 11.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2018 lag der Umsatz bei über 4,3 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com 1. mailto:martin.link@bechtle.com 1. mailto:sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115 09.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 854533 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 854533 09.08.2019 ISIN DE0005158703 AXC0043 2019-08-09/07:30