The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQN61 STADT HAMBURG LSA 19/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S85 DZ BANK IS.A1158 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALP5 DZ BANK CLN E.9750 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3357 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB34E6 LB.HESS.THR.CARRARA08E/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34G1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XU7 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU62886AG87 NCR 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US58013MFJ80 MCDONALDS 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US58013MFK53 MCDONALDS 19/49 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US744448CS82 PUBL.SER.COL 19/50 BD02 BON USD N

CA 2LA XFRA CA7241121077 PIPESTONE ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA B4NY XFRA DE000PZ9REB6 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA 0GZB XFRA DE000PZ9REC4 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA 0GZA XFRA DE000PZ9REG5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA 0GZD XFRA DE000PZ9REM3 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y

CA 2OQ XFRA US03212B1035 AMPLIFY EN. CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA 2X6 XFRA US03676C1009 ANTERIX INC. DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA W8NB XFRA US03842K2006 AQUABOUNTY O.N. EQ00 EQU EUR N

CA EI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. EQ00 EQU EUR N

CA MM6 XFRA US68404L1026 OPTION CARE HEALTH DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0GZC XFRA DE000PZ9REN1 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA B4NZ XFRA DE000PZ9REW2 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y