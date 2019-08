FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.098 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.866 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.522 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.201 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.455 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.152 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.223 EUR

LLD2 XFRA US5394391099 LLOYDS BKG ADR/4 LS -,25 0.049 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.165 EUR

INNA XFRA US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 0.237 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.424 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.634 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.286 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.067 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.170 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.134 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.089 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.321 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.286 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.098 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.688 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.420 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 0.670 EUR

MUB XFRA DE0006627201 MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. 1.500 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.268 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.176 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.134 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.409 EUR

AB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO BANK DR/EO1 0.600 EUR

AHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.300 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.107 EUR

AHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.446 EUR