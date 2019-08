FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01

AAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10

07R XFRA AU000000HAR2 HARANGA RESOURCES LTD

45A XFRA AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

XFRA US59804T4076 MIDSTATES PETROL. DL-,01

UV7 XFRA AU000000NHL8 NOVITA HEALTHCARE