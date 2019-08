TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen nehmen den positiven Schwung der Wall Street am Freitag nicht auf. Zwar zeigt sich eine Mehrheit der Länderbörsen im Plus, doch reichen die Aufschläge nicht an die der US-Börsen vom Vortag heran. Zudem präsentieren sich die chinesischen Handelsplätze mit Abgaben. Gebremst bzw. belastet werden die Aktienkurse in Asien von einem Bericht, dem zufolge die US-Regierung eine Entscheidung über Lizenzen für amerikanische Unternehmen zur Wiederaufnahme der Geschäfte mit Huawei zurückhalte. Damit rücke der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Fokus, heißt es im Handel.

China scheint an einer Entspannung des Konflikts offenbar nicht gelegen zu sein. Die chinesische Notenbank stellte den Wechselkurs des Dollar zum Renminbi erneut über der Schlüsselmarke von 7 Yuan fest. Der Greenback darf damit im Tageshandel um die Marke von 7,0136 Yuan pendeln. Dieser Wert liegt über den Markterwartungen. Kritiker wie US-Präsident Donald Trump werfen China angesichts der Abwertung der eigenen Währung Wechselkursmanipulationen vor. Allerdings kündigten offizielle Stellen in China an, den Renminbi "nicht signifikant fallen zu lassen."

Mit den neuen Schlagzeilen um China fällt der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent, der HSI in Hongkong dreht 0,2 Prozent ins Minus. Die Verbraucherpreise haben in China im Juli etwas deutlicher angezogen als erwartet und erreichten ein 17-Monatshoch, während die Erzeugerpreise deutlicher als vorausgesagt sanken.

Daten kommen auch aus Japan: Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal annualisiert um 1,8 Prozent gewachsen und damit schneller als von Analysten mit nur 0,4 Prozent erwartet. Beflügelt wurde die Konjunktur von zusätzlichen Einkäufen der Verbraucher kurz vor einer Erhöhung der Mehrwertsteuer und von der zehntägigen Feier anlässlich des kaiserlichen Thronwechsels. Im ersten Quartal war die japanische Wirtschaft allerdings mit 2,8 Prozent noch schneller gewachsen. Der Nikkei-225 legt um 0,5 Prozent auf 20.697 Punkte zu.

Kospi führt Gewinnertableau an

In Südkorea, wo der Kospi um 1,2 Prozent steigt, stützt die Hoffnung, dass der Handelskonflikt zwischen Japan und Südkorea nicht eskaliert. Der australische S&P/ASX-200 legt um 0,2 Prozent zu. Der australische Notenbankgouverneur Philip Lowe mahnte bei einer Parlamentsanhörung erneut höhere Regierungsausgaben zur Stützung der Konjunktur an. Zinssenkungen allein stellten kein Allheilmittel zur Überwindung der negativen Konjunkturfolgen im Zusammenhang mit den Handelskonflikten dar, so Lowe.

Unter den Einzelwerten schießen Shiseido um 9,1 Prozent in Tokio nach oben. Der Kosmetikkonzern hat gute Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn zog dank guter Geschäfte in China an. Zudem hob der Konzern seinen Ausblick an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.584,40 +0,25% +16,61% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.708,99 +0,56% +3,47% 08:00 Kospi (Seoul) 1.941,00 +1,06% -4,90% 08:00 Schanghai-Comp. 2.784,09 -0,37% +11,64% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.073,57 -0,18% +1,15% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,63 +0,22% -4,41% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:45h % YTD EUR/USD 1,1196 +0,0% 1,1195 1,1217 -2,3% EUR/JPY 118,65 +0,1% 118,49 119,05 -5,6% EUR/GBP 0,9226 +0,1% 0,9219 0,9212 +2,5% GBP/USD 1,2135 -0,1% 1,2149 1,2177 -4,8% USD/JPY 105,98 +0,1% 105,85 106,14 -3,4% USD/KRW 1210,71 +0,3% 1207,58 1209,73 +8,7% USD/CNY 7,0514 +0,1% 7,0452 7,0456 +2,5% USD/CNH 7,0773 -0,1% 7,0848 7,0676 +3,0% USD/HKD 7,8432 +0,0% 7,8411 7,8403 +0,1% AUD/USD 0,6809 +0,2% 0,6795 0,6776 -3,4% NZD/USD 0,6491 +0,2% 0,6476 0,6456 -3,3% Bitcoin BTC/USD 11.835,75 +1,1% 11.704,00 11.827,25 +218,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,48 52,54 -0,1% -0,06 +9,7% Brent/ICE 57,27 57,38 -0,2% -0,11 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.506,87 1.501,20 +0,4% +5,67 +17,5% Silber (Spot) 17,09 16,91 +1,1% +0,18 +10,3% Platin (Spot) 867,00 865,50 +0,2% +1,50 +8,9% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 -1,8% ===

