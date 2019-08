Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wird am Morgen mit 1,1197 US-Dollar gehandelt. Nach dem Scheitern der Regierung in Italien war der Euro am Donnerstagabend bis auf 1,1177 Dollar gefallen.Zum Franken steht der Euro aktuell bei 1,0904. Im frühen Handel war der Euro wieder unter den 1,09er Marke gefallen. Der US-Dollar ...

