Wien, 9. August 2019 - Umsatz * Umsatzanstieg um 2,7 % auf 981,1 Mio EUR * Gutes Paketwachstum (+7,8 %) sowie Anstieg in der Division Brief, Werbepost & Filialen (+1,3 %) Ergebnis * EBIT um 2,5 % auf 107,7 Mio EUR gesteigert, EBIT-Marge von 11,0% * Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR (+4,6 %) Cashflow und Bilanz * Operativer Free Cashflow von 99,6 Mio EUR * Bilanzsumme nach Aktivierung der Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen gem. IFRS 16 auf 1.896,9 Mio EUR erhöht Ausblick 2019 * Leicht steigender Umsatz 2019 prognostiziert * Ziel eines stabilen operativen Ergebnisses (EBIT) Die Österreichische Post kann auf ein sehr gutes erstes Halbjahr 2019 zurückblicken. Getragen von einem robusten Briefgeschäft und einem starken Wachstum im Paketbereich konnte der Konzernumsatz der Österreichischen Post auf 981,1 Mio EUR gesteigert werden, das entspricht einem Anstieg von 2,7 %. Sowohl die Division Brief, Werbepost & Filialen (+1,3 %) als auch die Division Paket & Logistik (+7,8 %) zeigten in der Berichtsperiode eine positive Entwicklung. Das Briefgeschäft ist einerseits von der anhaltenden Substitution klassischer Briefe durch elektronische Kommunikationsformen geprägt, andererseits aber auch von strukturellen Rückgängen im Werbegeschäft beeinflusst. Hier ist eine Verunsicherung durch die Datenschutz-Grundverordnung erkennbar. Das Finanzdienstleistungsgeschäft ist aufgrund der Beendigung der Kooperation mit der BAWAG P.S.K. weiterhin rückläufig. Der Anteil der Division Brief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post betrug im ersten Halbjahr 2019 etwas über 70 %. Entgegen der grundsätzlichen Abnahme des adressierten Briefvolumens und dem geringeren Werbeumsatz wirkten sich das neue Produkt- und Tarifmodell, Zusatzumsätze durch Wahlen und Einmalaussendungen positiv auf die Brief-Division aus. Im Paketgeschäft profitiert die Österreichische Post von einem dynamischen Marktwachstum durch den anhaltenden Online-Shopping-Trend, wodurch die Paketmengen kontinuierlich steigen. Die damit verbundene Wettbewerbsintensität und der Preisdruck bleiben weiterhin hoch. Die Division Paket & Logistik erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von knapp 30 % am Konzernumsatz mit weiterhin positivem Trend. Das Umsatzwachstum von 7,8 % im Paketgeschäft wurde primär vom Trend zum E-Commerce und den damit einhergehenden steigenden Paketmengen in Österreich getrieben. Nachdem die Wettbewerbsbehörden die Zustimmung zur Kooperation mit der Deutsche Post DHL Group gegeben haben, werden seit Anfang August 2019 Pakete über die Österreichische Post zugestellt. Die prognostizierten zukünftigen Paketmengen führen dazu, dass mit Hochdruck an einer umfassenden Kapazitätserweiterung der Paketlogistik in Österreich gearbeitet wird. "Seit Juli 2019 läuft der Testbetrieb des Paket- Logistikzentrums in Hagenbrunn nördlich von Wien, welches ab September 2019 in Vollbetrieb geht und die aktuelle Kapazität um 25 % erhöht.", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. Der Bau eines zweiten Paket-Logistikzentrums in Kalsdorf bei Graz läuft nach Plan und die Fertigstellung wird Mitte 2020 erwartet. Mittelfristig sollen sowohl die gesamte Transportleistung als auch die Sortierkapazität verdoppelt werden. Zudem wird die Ausweitung des Serviceangebots mit Selbstbedienungs- und Online-Lösungen, die den Paketversand und -empfang noch einfacher und bequemer machen, kontinuierlich vorangetrieben. Auf Basis der soliden Umsatzentwicklung und gepaart mit konsequenter Kostendisziplin lag das Konzern-EBIT mit 107,7 Mio EUR um 2,5 % über dem Niveau des Vorjahres. Die solide Entwicklung im ersten Halbjahr 2019 sollte es der Österreichischen Post ermöglichen, ihrer klaren Kapitalmarktpositionierung als verlässlicher Dividendentitel treu zu bleiben. Das Ergebnis je Aktie hat sich im Vergleich zur Vorperiode von 1,12 EUR auf 1,17 EUR verbessert. "Im Fokus unserer strategischen Aktivitäten stehen Verlässlichkeit und Beständigkeit gegenüber den Eigentümern und sonstigen Stakeholdern unseres Unternehmens - und diesen eingeschlagenen Weg wollen wir auch weiter fortsetzen", so Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. "Die Österreichische Post peilt für das Gesamtjahr 2019 einen leichten Umsatzanstieg und ein stabiles operatives Ergebnis (EBIT) auf dem Niveau des Vorjahres an" ergänzt Pölzl. Der komplette Bericht ist im Internet unter post.at/ir --> Reporting verfügbar. KENNZAHLEN Veränderung Mio EUR H1 2018 H1 2019 % Mio EUR Q2 2018 Q2 2019 Umsatzerlöse 955,2 981,1 2,7% 25,9 464,6 488,6 Brief, Werbepost & 695,0 703,9 1,3% 8,9 335,4 349,2 Filialen Paket & Logistik 262,6 283,0 7,8% 20,4 130,4 142,0 Corporate/Konsolidierung -2,4 -5,8 - -3,4 -1,2 -2,6 Sonstige betriebliche 50,9 42,2 -17,2% -8,8 16,3 21,2 Erträge Materialaufwand und Aufwand für bezogene -206,2 -218,7 -6,1% -12,5 -102,3 -108,5 Leistungen Personalaufwand -516,5 -507,3 1,8% 9,2 -242,5 -255,6 Sonstige betriebliche -137,8 -134,7 2,3% 3,2 -67,5 -68,3 Aufwendungen Ergebnis aus nach der Equity-Methode -1,3 -0,5 64,4% 0,8 -0,7 0,2 bilanzierten Finanzanlagen EBITDA 144,3 162,2 12,4% 17,9 67,9 77,6 Abschreibungen -39,3 -54,5 -38,8% -15,2 -19,5 -27,3 EBIT 105,1 107,7 2,5% 2,6 48,4 50,3 Brief, Werbepost & 138,7 142,3 2,6% 3,6 65,1 67,0 Filialen Paket & Logistik 20,4 20,4 0,3% 0,1 9,5 10,8 Corporate/Konsolidierung -54,1 -55,1 -1,8% -1,0 -26,3 -27,4 Sonstiges Finanzergebnis 3,2 0,8 -75,1% -2,4 1,5 -2,6 Ergebnis vor Steuern 108,2 108,5 0,2% 0,3 49,9 47,7 Ertragsteuern -32,3 -29,1 9,9% 3,2 -15,8 -11,6 Periodenergebnis 75,9 79,4 4,6% 3,5 34,1 36,0 Ergebnis je Aktie (EUR)1 1,12 1,17 4,6% 0,05 0,50 0,53 Cashflow aus 173,4 123,6 -28,7% -49,7 -2,6 51,3 Geschäftstätigkeit Investitionen in -67,4 -70,0 -3,8% -2,6 -26,4 -50,3 Sachanlagen (CAPEX) Free Cashflow 104,1 26,2 -74,8% -77,9 -30,1 7,2 Operativer Free Cashflow (Free Cashflow vor Akquisitionen/ 47,7/134,1 2 99,6 -25,7% 2 -34,5 2 -16,9 38,8 Wertpapieren und Growth CAPEX) 1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie, bezogen auf 67.552.638 Stück Aktien 2 Inklusive BAWAG P.S.K. Sondereffekt iHv 86,5 Mio EUR (Sonderzahlung BAWAG P.S.K. iHv 107,0 Mio EUR abzüglich erbrachter Finanzdienstleistungen iHv 20,5 Mio EUR) AUSZÜGE AUS DEM KONZERN-LAGEBERICHT: UMSATZENTWICKLUNG IM DETAIL Die Umsatzerlöse der Österreichischen Post erhöhten sich im ersten Halbjahr 2019 um 2,7 % auf 981,1 Mio EUR. Dabei wirkten sich der dynamisch wachsende Paketmarkt mit einem Umsatzanstieg von 7,8 % sowie ein Anstieg in der Division Brief, Werbepost & Filialen in Höhe von 1,3 % positiv aus. Der Anteil der Division Brief, Werbepost & Filialen am Konzernumsatz der Österreichischen Post betrug 71,3 %. Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr resultierte aus der grundsätzlichen Abnahme des adressierten Briefvolumens durch die elektronische Substitution, einem geringeren Werbeumsatz sowie der schrittweisen Redimensionierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts im Jahr 2019. Umsatzerhöhend wirkten die neue Produktstruktur, Zuwächse im Bereich Mail Solutions als auch Zusatzumsätze durch Wahlen und Einmalaussendungen. Die Division Paket & Logistik erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Anteil von 28,7 % am Konzernumsatz mit einem weiterhin positiven Trend. Das Wachstum von 7,8 % war primär vom organischen Mengenwachstum in Österreich getrieben. Der Umsatz der Division Brief, Werbepost & Filialen von 703,9 Mio EUR stammte zu 58,1 % aus dem Bereich Briefpost & Mail Solutions, zu 26,5 % aus Werbepost und zu 9,3 % aus Medienpost. Zudem wurden 6,2 % des Umsatzes mit Filialdienstleistungen erwirtschaftet. Im Bereich Briefpost & Mail Solutions lag der Umsatz mit 408,8 Mio EUR im ersten Halbjahr 2019 um 4,6 % über dem Niveau des Vorjahres. Umsatzerhöhend im Bereich Briefpost wirkten die neue Produktstruktur sowie Zusatzumsätze durch Wahlen. Die rückläufige Volumenentwicklung infolge der Substitution von Briefen durch elektronische Kommunikationsformen setzt sich fort. Der Basistrend der Volumenentwicklung im ersten Halbjahr 2019 liegt bei ca. minus 3,5 % in Österreich. Der Bereich Mail Solutions verzeichnete Umsatzzuwächse in Höhe von 1,9 Mio EUR vor allem in der Dokumentenlogistik und im Outputmanagement. Der Bereich Werbepost verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatzrückgang von 2,5 % auf 186,3 Mio EUR. Bei adressierten Sendungen zeigte sich bei einigen Kunden weiterhin Verunsicherung hinsichtlich der Datenschutz-Grundverordnung. Die unadressierte Werbepost ist vor allem geprägt durch einen Rückgang im Einzelhandel und einer generellen

