Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Margen des Mobilfunkanbieters hätten sich solide entwickelt, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Debatte drehe sich nun darum, den Rückgang der Kundenzahlen umzudrehen./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 14:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 14:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0145 2019-08-08/23:01

ISIN: DE000A0Z2ZZ5