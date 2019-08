Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Ergebnisse seien wie erwartet solide gewesen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ sei der Konzern auf dem besten Weg, seine Jahresziele zu erreichen. Der Immobilienbestand dürfte sich in diesem Jahr zudem noch leicht erhöhen./kro/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 07:49 / CEST

