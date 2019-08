Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat STMicroelectronics von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben. Der Kursrückschlag bei der Aktie des Chipkonzerns und zurückgesetzte Gewinnschätzungen hätten einen attraktiven Einstiegszeitpunkt geschaffen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/mis

