Das Analysehaus RBC hat Morphosys von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 130 Euro verdoppelt. Es gebe angesichts von Daten zu Konkurrenzprodukten Hinweise auf verbessertes Geschäftspotenzial des Wirkstoffs Tafasitamab gegen diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Verhältnis der Risiken zu den Chancen für dieses Mittel habe sich verbessert. Die Expertin rechnet nun sowohl mit einem größeren Marktanteil von Tafasitamab als auch mit höheren Preisen nach einer Zulassung./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-08-09/08:29

ISIN: DE0006632003