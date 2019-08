Der Euro notiert am Freitagmorgen wieder etwas stärker. Die politischen Turbulenzen in Italien hatten die Gemeinschaftswährung zurückgeworfen.

Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1196 US-Dollar gehandelt. Nach dem Scheitern der Regierung in Italien war der Euro am Donnerstagabend auf 1,1177 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...