Der DAX dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten. So stimmte der russische Außenminister Sergej Lawrow einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken in der kommenden Woche zu. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den DAX zunächst stützen dürfte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex kurz vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent schwächer bei 15.255 Punkte.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

