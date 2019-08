Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich an den vergangenen beiden Tagen von dem jüngsten Absturz etwas erholt. Auch in den USA ging es gestern deutlich nach oben. Trotzdem bleibt die Unsicherheit bestehen. Nach wie vor hängt viel an der Politik. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Bayer, Thyssenkrupp, Carl Zeiss Meditec und Nemetschek. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.