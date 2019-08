Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 280 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konzern habe zwar die Erwartungen erfüllt, allerdings ist das angesichts der ansonsten stets übertroffenen Schätzungen und des weiter robust wachsenden Marktes fast schon ernüchternd, schrieb Analystin Szilvia Bor in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet weiterhin damit, dass sich einige Sondereffekte aus diesem Jahr - wie die Währungsentwicklung oder die Investitionen - bis ins erste Halbjahr 2020 ziehen werden./kro/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2019 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-08-09/08:47

ISIN: DE000A1EWWW0