Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung zeichnet künftig besonders Familienfreundliche Unternehmen aus. Der Preis soll erstmals im Herbst 2019 verliehen werden und Firmen dazu animieren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Teilnahmeberechtigt sind alle in Liechtenstein ansässigen Firmen mit mehr als zwei Mitarbeitenden.



Die liechtensteinische Wirtschaft ist auf Fachkräfte angewiesen, damit sie ihre Spitzenposition im internationalen Umfeld halten kann. Unternehmerinnen und Unternehmer sind deshalb heute mehr denn je gefordert, passende Fachkräfte zu finden, zu fördern, aber auch zu binden. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die vereinbarkeitsfreundliche Arbeitsmodelle anbieten, sind hierbei nicht nur ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus, sondern leisten auch einen Beitrag zur Gleichstellung in der Gesellschaft.



Eine Umfrage, welche im Auftrag des Ministeriums für Gesellschaft in allen Familienhaushalten Liechtensteins (3'000 Haushalte, 5'440 Personen) durchgeführt wurde zeigt, dass fast 70 Prozent der Männer und mehr als 80 Prozent der Frauen sich eine Verbesserung des Angebots an flexiblen Arbeitszeitmodellen wünschen. Auch zeigt sich, dass Teilzeitstellen weiterhin sehr gefragt sind.



Um diese Situation zu verbessern und vorbildliche Betriebe, wie auch gute Ideen auszuzeichnen, lanciert die Regierung den "Preis für familienfreundliche Unternehmen". Dabei handelt es sich um eine Zertifizierung, welche Unternehmen würdigt, die sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagieren und Rahmenbedingungen wie beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, hilfreiche Angebote bezüglich der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger und der alternierenden Obhut bieten. Die Möglichkeiten der Unternehmen sind hier selbstverständlich sehr unterschiedlich. Ziel ist es Ansätze bekannt zu machen, die den Familien und den Unternehmen weiterhelfen.



Der "Preis für familienfreundliche Unternehmen" wird je nach Unternehmensgrösse in verschiedenen Kategorien verliehen. Grosse Unternehmen haben oft mehr finanzielle und organisatorische Möglichkeiten. Kleine Unternehmen dagegen können flexibler sein. Es geht darum, innovative Modelle herauszustellen und bekannt zu machen. Teilnahmeberechtigt sind alle in Liechtenstein ansässigen Firmen mit mehr als zwei Mitarbeitenden.



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Zugang zu einem Best Practice Report und erfahren hierdurch, welche Ideen und Möglichkeiten bestehen ihr Unternehmen familienfreundlicher zu gestalten. Die familienfreundlichsten Unternehmen gewinnen ein Zertifikat "Familienfreundlich 2019" ausgestellt durch die Regierung Liechtensteins. Grössere Unternehmen erhalten zusätzlich einen individuellen Ergebnisbericht mit einem Benchmark. Die Bewertung erfolgt auf Basis der weltweit bekannten und etablierten Methodik zur Analyse der Arbeitsplatzkultur des Great Place to Work Institutes. Dabei werden sowohl die Mitarbeitenden, wie auch das Management befragt.



Eine siebenköpfige Jury, welche sich aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher nationaler Interessensgruppen und -Verbänden zusammensetzt und über persönliche Erfahrung im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf verfügt, wird die Preisträger pro Kategorie auswählen.



Alle in Liechtenstein ansässigen Unternehmen haben von der Regierung Post erhalten, mit der Bitte an der Studie teilzunehmen, um gute Ideen auszutauschen und gemeinsam Liechtenstein als Standort für Unternehmen und Familien noch attraktiver zu gestalten. Es besteht auch die Möglichkeit sich direkt über www.familienfreundlich.li anzumelden und an der Umfrage teilzunehmen. Die Studie läuft bis Ende August 2019. Die Teilnahme ist anonym und vertraulich.



