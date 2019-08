Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) hat innerhalb der vergangenen Tage wirklich eine schlechte Performance hingelegt. Allein innerhalb der letzten fünf Tage brach das Papier von einem Kursniveau von knapp über 29,00 Euro je B-Aktie auf aktuell noch lediglich 25,73 Euro (07.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) ein, was letztlich immerhin einem Kurssturz in Höhe von über 11 % entsprochen hat. Doch was waren die Gründe für diese bedeutende Abwärtsdynamik und wie wird es bei dieser eigentlich ...

