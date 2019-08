BERLIN (Dow Jones)--Mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigt sich ein weiterer Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten offen für ein rot-rot-grünes Bündnis. "Nach der nächsten Bundestagswahl wird es sicher Debatten über politische Mehrheiten und Konstellationen jenseits der großen Koalition geben. Dazu gehört auch Rot-Rot-Grün. In Bremen hat gerade erst ein solches Bündnis seine Arbeit begonnen. Da schauen wir jetzt auch hin", sagte er der Passauer Neuen Presse.

In der Debatte über höhere Ausgaben für den Klimaschutz sieht er den Staat in der Pflicht. "Ich wünsche mir, dass wir Klimaschutz als Chance begreifen. Dass wir den Anspruch haben beim Klimaschutz international Vorreiter zu sein. Das wird natürlich nur mit staatlichen Investitionen gehen", sagte er. "Günstiges Bahnfahren, Förderung von Forschung und Entwicklung und eine Verkehrswende - das kostet Geld", so Klingbeil.

Eine Bewerbung um den SPD-Vorsitz hält sich Klingbeil nach wie vor offen. "Die Frist für die Bewerbung läuft bis zum 1. September. Bis dahin kann sich jeder entscheiden. Das gilt dann auch für mich", sagte er.

