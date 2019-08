In Kooperation mit der Commerzbank wagt Daimler den Vorstoß in den Mobile-Payment-Sektor. Im Rahmen eines Pilotprojekts testen beide Unternehmen, wie Lkws den Bezahlvorgang an der Zapfsäule zukünftig automatisch durchführen können. Zum Einsatz kommt dabei unter anderem die Blockchain-Technologie. Dieses Potenzial steckt dahinter. Daimler treibt die Digitalisierung seiner Lkws konsequent voran. Wie der Konzern mitteilte, ist jetzt ein erster Pilotversuch zum automatischen Bezahlvorgang geglückt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...