Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe das Ziel gesenkt, weil sich die Wirtschaftsperspektiven in Europa zuletzt etwas eingetrübt hätten, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe er bei seiner Kaufempfehlung für die Bankaktie, da die Verzögerungen bei den geplanten Einsparungen von ING bis Ende 2019 überwunden sein dürften./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-08-09/09:51

ISIN: NL0011821202