Short-Kandidat? Uber fährt tief in die roten Zahlen

Ups, das war eine Enttäuschung, was da Uber (WKN: A2PHHG / ISIN: US90353T1007) vorlegte. Am Donnerstag nach Börsenschluss in New York zeigte die Bilanz des Unternehmens eines auf: Tiefrote Zahlen. Umsatzerwartung verpasst und dazu einen Milliardenverlust. Viel fährt da augenscheinlich nicht auf den Straßen…

Umso bitter war, dass der Konkurrent Lyft (WKN: A2PE38 / ISIN: US55087P1049) einen Tagt zuvor besser als erwartete Zahlen ablieferte - doppeltes Autsch quasi für Uber.

Uber meldete derweil für die vergangenen drei Monate einen Nettoverlust von 5,2 Mrd. US-Dollar, der bisher höchste Verlust in seiner Firmen-Geschichte. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Nettoverlust bei 878 Mio. US-Dollar. Zur Ehre von Uber sei gesagt, dass der Verlust zu einem großen Teil mit Aufwendungen für Mitarbeiteraktien im Zusammenhang mit dem Börsengang verbunden ist - in Höhe von 3,9 Mrd. US-Dollar. Dennoch unterm Strich ist es ein dickes Minus.

Den vollständigen Artikel lesen ...