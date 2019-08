LEG Immobilien hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Für das laufende Jahr ist das Unternehmen positiv gestimmt.In den drei Monaten per Ende Juni stieg die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 9,3 Prozent auf 171 Millionen Euro bzw 2,71 Euro pro Aktie.Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung erreichte 116,3 Millionen Euro, ein Plus von 7,8 Prozent. Beim bereinigten EBITDA berichtete das MDAX-Unternehmen einen Anstieg von ...

