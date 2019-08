Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat in dieser Woche erwartungsgemäß keine Anpassungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu AUD/USD.Dies habe den Devisenmarkt nicht überrascht. Die Notenbank blicke weiterhin mit einer gewissen Sorge auf den heimischen Arbeitsmarkt. Die neuen Eskapaden im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking seien natürlich ein belastender Faktor für die australische Währung. (Ausgabe 32/2019) (09.08.2019/alc/a/a) ...

