Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute könnten die Veröffentlichungen der Fundamentaldaten in Großbritannien und Frankreich für Unterstützung sorgen, denn konjunkturelle Zweifel bleiben bestehen, so die Analysten der Helaba.Zudem sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) von politischer (Handelskonflikt, "Brexit",?) und technischer Seite gestützt. In diesem Zusammenhang sei besonders der hohe und ansteigende ADX zu erwähnen, welcher die starke Aufwärtsbewegung seit Mitte Juli untermauere. Die überkaufte Marktlage mache kurzfristige Rücksetzer jedoch möglich. Die Juli-Trendlinie liege heute bei 176,27 und diene als erste Unterstützung. Darunter lägen Haltemarken bei 176,12 und 175,62. Die Trading-Range liege zwischen 176,27 und 177,74. ...

