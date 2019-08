Guten Morgen,eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Die Bodenbildung der Märkte kann nicht von Tagesschwankungen abhängig gemacht werden, insofern sind feste Börsentage noch kein eindeutiges Zeichen für eine Erholung. Dafür schwebt noch immer zu viel Staub in der Luft und wir hatten es bereits angekündigt, dass der August wohl dafür benötigt wird.Selbiges gilt auch für die überraschend positiven Exportdaten aus China. Zwar untermauern diese, dass die Auswirkungen des Handelskonflikts nicht so weit reichen wie derzeit gerne verbreitet wird, aber auch hier gilt es, den Trend abzuwarten und Monatszahlen nicht überzubewerten.Die politischen Ereignisse in Italien nehmen wir nur zur Kenntnis. Es hätte uns auch überrascht, wenn Italien mal ohne Regierungskrise auskommt. Auswirkungen auf die Finanzmärkte beschränken sich denn auch auf die Kurse der Anleihen.

