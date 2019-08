In einem zuletzt aufgehellten Marktumfeld haben sich die Aktien von Bayer +7,45% zuletzt ordentlich erholt. Allein am Donnerstag ging es um über sieben Prozent nach oben. Am Freitag-Vormittag steht der Pharma- und Agrarchemie-Konzern mit weiteren Kursgewinnen auf 63,58 Euro erneut unter den besten DAX-Aktien -0,18%. Zwischenzeitlich hatten sich die Bayer-Papiere sogar wieder auf dem höchsten Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...