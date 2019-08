Die Schweizer Großbank UBS hat Telefonica von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,10 auf 6,40 Euro gesenkt. Die Gewinnentwicklung bei dem spanischen Telekomkonzern sei schwach und bei der Entschuldung komme dieser nur langsam voran, schrieb Analyst Giovanni Montalti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die operativen und strategischen Entscheidungen hätten nicht die erhofften Fortschritte gebracht und so sei die Hauptgrundlage für seine ehemals positive Haltung nicht eingetreten./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-08-09/10:16

ISIN: ES0178430E18