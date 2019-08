Vorgestern Lyft, gestern Uber - legen Ergebnisse vor, die bei weitem den Erwartungen nicht entsprechen. Sie waren jedoch Anfang des Jahres mit gewaltigen Beträgen die vieldiskutierten Börsenneulinge in New York. Die Umsätze steigen, aber die Verluste ebenfalls. Lyft liefert etwas bessere Relationen, aber im Verhältnis zum Marktwert sind sie nicht vertretbar. Beide Zukunftsaktien sind damit vorerst vom Tisch. Nicht alles was Zukunft hat, muss ein gutes Investment sein.



