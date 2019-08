Wiesbaden (ots) -



Montag, 12.08.2019

(Nr.301) Zum internationalen Tag der Jugend (12.08.2019): Wie geht es

der Jugend in Ost- und Westdeutschland?, Jahr 2018



Dienstag, 13.08.2019

(Nr.302) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juli 2019

(Nr.303) Indizes der Großhandelspreise, Juli 2019



(Nr.33) Zahl der Woche zu 125 Jahre Patent des Papiertaschentuchs

(14.08. 2019): Produktion von Papiertaschentüchern, Jahr 2018



Mittwoch, 14.08.2019

(Nr.304) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 2. Quartal 2019



Donnerstag, 15.08.2019

(Nr.305) Baugenehmigungen; Januar - Juni 2019

(Nr.306) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Juni 2019



Freitag, 16.08.2019

(Nr.307) Umsatz im Gastgewerbe, Juni 2019

(Nr.308) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen), Jahr 2018

(Nr.309) Übertragenes Vermögen durch Erbschaft und Schenkung, Jahr

2018



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



