Tagesgewinner war am Donnerstag Advanced Micro Devices, Inc. mit 16,20% auf 33,92 (290% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,60%) vor S&T mit 8,84% auf 20,56 (96% Vol.; 1W -2,65%) und Mologen mit 7,66% auf 1,27 (118% Vol.; 1W -63,44%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -14,11% auf 7,00 (259% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -20,09%), Osram Licht mit -7,07% auf 31,30 (215% Vol.; 1W -7,97%), Tomorrow Focus mit -6,17% auf 2,28 (288% Vol.; 1W -10,94%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (54902,6 Mio.), Rio Tinto (50437,67) und Vodafone (42212,69). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Stada Arzneimittel (1243%), SolarWorld (788%) und PNE Wind (591%). Die beste Aktie in der ...

