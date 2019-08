CRANSTON, R.I., Aug. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak Corporation, Inc. ("Nelipak"), ein führender Anbieter von kundenspezifischen Verpackungen für die Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, gab heute bekannt, dass Kohlberg & Company, L.L.C. (Kohlberg), eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Mount Kisco, NY, und Eigentümer von Nelipak, die Übernahme von Bemis Healthcare Packaging Europe (Bemis) von der Amcor-Geschäftseinheit Flexible Packaging abgeschlossen hat. Bemis mit Sitz in Clara (Irland), Derry (Nordirland, Großbritannien) und Elsham (Vereinigtes Königreich) wird mit Nelipak fusioniert, und das fusionierte Unternehmen wird unter der Marke Nelipak Healthcare Packaging tätig sein.



Nelipak mit Hauptsitz in Cranston, Rhode Island, ist ein weltweit führender Hersteller von maßgeschneiderten, starren Gesundheitsverpackungen für Medizinprodukte der Klassen II und III sowie von Produkten zur Medikamentenfreisetzung. Das Unternehmen betreibt strategisch gelegene Reinraumanlagen, die die strengsten Verpackungsanforderungen der Kunden erfüllen. Die erfahrenen hauseigenen Design-, Entwicklungs-, Prototyping-, Fertigungs- und Qualitätsteams von Nelipak bieten medizinische Trays und Blisterverpackungen, maßgeschneiderte Verschließmaschinen und andere Mehrwertdienste an.

"Wir freuen uns über die Aufnahme des Geschäfts von Bemis European Healthcare Packaging, einer großartigen Organisation mit hervorragenden Mitarbeitern und enormen Fähigkeiten, und wir begrüßen das Team stolz bei Nelipak", sagte Mike Kelly, President und CEO von Nelipak. "Wir werden die einzigartigen Fähigkeiten beider Unternehmen nutzen, um unsere Kunden mit innovativen Designs, erstklassiger Qualität und exzellentem Service zu begeistern. Dies wird die Fähigkeiten von Nelipak durch die Einführung flexibler Verpackungsalternativen für unsere globalen Kunden deutlich verbessern."

"Unsere jüngste Übernahme von Nelipak war eine Plattform für Wachstum und Konsolidierung", kommentierte Seth H. Hollander, Partner bei Kohlberg. "Die Bemis-Akquisition bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine globale Dimension und Diversifizierung über ergänzende Produktangebote hinweg zu schaffen." Roger Prevot, Operating Partner von Kohlberg, fügte hinzu: "Diese Kombination bietet attraktive Möglichkeiten für Umsatzwachstum durch Cross-Selling und geografische Expansion. Mike und sein Team werden besser gerüstet sein, um den Kunden des Unternehmens als umfassender Partner für ihre Verpackungsanforderungen zu dienen."

William Blair & Company diente als Finanzberater und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater für Amcor. Lincoln International LLC war als Finanzberater tätig und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison als Rechtsberater für Kohlberg und Nelipak.

Über Nelipak Healthcare Packaging

Mit Standorten in Cranston, RI; Whitehall, PA; Phoenix, AZ; Venray, Niederlande; Galway, Irland; Clara, Irland; Derry, Nordirland; Elsham, Vereinigtes Königreich; Humacao, Puerto Rico; und San Jose, Costa Rica, konzipiert, entwickelt und produziert Nelipak Healthcare Packaging kundenspezifische Verpackungsprodukte, die einen hervorragenden Schutz für Medizinprodukte und Arzneimittel bieten. Zu den Kunden von Nelipak Healthcare Packaging gehören einige der größten und renommiertesten Medizinprodukte- und Pharmaunternehmen der Welt. Mit über 1.400 Mitarbeitern weltweit ist Nelipak darauf ausgerichtet, höchste Qualität und Kundenzufriedenheit durch erstklassige Fertigung an jedem seiner Standorte zu gewährleisten.

Nelipak Healthcare Packaging ist ein Handelsname der Nelipak Corporation

Über Kohlberg & Company, LLC

Kohlberg & Company, LLC ("Kohlberg") ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Mount Kisco, New York. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat Kohlberg acht Private-Equity-Fonds aufgebaut, über die es über 7,5 Milliarden Dollar an gebundenem Eigenkapital aufgenommen hat. In seiner 32-jährigen Geschichte hat Kohlberg 79 Plattforminvestitionen und fast 200 Unternehmenszukäufe mit einem Transaktionswert von über 15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kohlberg.com.