Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit dieser Woche liegt die Auswirkungsstudie der europäischen Bankenaufsichtsbehörde zum vor der Umsetzung stehenden finalen Basel-III-Regelwerk vor, so die Analysten der Helaba.Demnach könnte sich bei den untersuchten Banken eine Kapitallücke von rund 135 Mrd. EUR auftun. Allerdings handle es sich um eine rein statische und aus Sicht der Analysten recht konservative Betrachtung. Viele Institute hätten bereits umfangreiche Gegenmaßnahmen ergriffen und seien somit gut auf die Neuerungen vorbereitet. Der Puffer gegen Ausfallrisiken steige für Inhaber erstrangig unbesicherter Anleihen somit weiter an, in den Planzahlen der Banken sollte dies aber bereits weitgehend abgebildet sein. Für die Institute in ihrer Beobachtungsliste behalten die Analysten der Helaba daher vorerst ihre Bonitätseinschätzungen bei. ...

